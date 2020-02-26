Томские студенты оказались самыми умными и богатыми в Сибири

Студенты томских вузов получили больше стипендий президента и правительства, чем обучающиеся вузов из других регионов, сообщается на сайте Томского государственного университета.

По статистике награждений за 2019-2020 учебный год, больше 150 студентов и аспирантов из Томска получили президентские и правительственные стипендии. Для сравнения, в Новосибирске 72 таких обучающихся, а в Красноярске — 64.

В текущем учебном году размер стипендии президента для студентов — 2860 рублей в месяц, для аспирантов — 5850 рублей. Размер стипендии правительства для студентов составляет 1872 рубля, для аспирантов — 4860 рублей в месяц.