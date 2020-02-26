«Яндекс» составил рейтинг стоимости блинов в Сибири

Приготовление стопки из 30 блинов в Иркутске во время масленичной недели обойдется в 114 рублей, на втором месте по дороговизне ингредиентов для праздничного лакомства — Красноярск, а самые дешевые блины выпекают в Омске, сообщила пресс-служба «Яндекс» по результатам исследования.

Для проведения исследования аналитики сервиса Едадил использовались данные о чеках. Собранная информация помогла определить, что в Иркутске общая стоимость продуктов для приготовления стопки из 30 блинов составляет 114 рублей.

Больше половины этой суммы приходится на молоко — 61 рубль 50 копеек. Четыре яйца стоят примерно 30 рублей 50 копеек, 400 грамм муки — чуть более 11 рублей. Нужное количество подсолнечного масла, соли и сахара обойдется в 10 рублей.

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По стоимости стопки блинов среди городов миллионников в Сибири лидирует Красноярск — 111 рублей за 30 штук. Львиная доля затрат — молоко. Расходы на него составят 63 рубля 50 копеек. Но стоимость яиц ниже, чем в Иркутске — 24 рубля за четыре штуки.

В Новосибирске общая стоимость продуктов для приготовления стопки из тридцати блинов составляет примерно 103 рубля. Самыми недорогими блинами будут лакомиться жители Омска (101 рубль за 30 штук).