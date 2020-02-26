ГИБДД в Москве забрала «бэтмобиль». ВИДЕО

Инспекторы ГИБДД в Москве остановили «Бэтмобиль», а затем отправили его на штрафстоянку — видео с инцидентом появилось в YouTube и социальных сетях.

На кадрах запечатлен футуристический автомобиль, напоминающий гоночный болид на больших колесах, и несколько сотрудников ГИБДД, общающихся, предположительно, с владельцем машины.

Позже вице-президента Национального автомобильного союза Антон Шапарин в Facebook опубликовал видеозапись, на который автомобиль супергероя привезли на штрафстоянку.

Шоукар изготовлен вне заводских условий, путем самодельной сборки в частной мастерской, сообщила пресс-служба МВД России. Авто не зарегистрировано в государственных органах, не имеет сертификата одобрения типа транспортного средства и соответствующего допуска к участию в дорожном движении.

«Бэтмобиль» стали замечать на дорогах Москвы осенью прошлого года. Машина участвовала в съемках фильма «Темный рыцарь». Ее собирались продать за 55 миллионов рублей.