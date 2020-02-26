Новосибирцы в 2019 году позвонили по домашним телефонам 28 млн раз

Абоненты Ростелекома в Новосибирской области в 2019 году с помощью стационарных телефонов совершили 28 миллионов исходящих звонков и проговорили 82 миллиона минут.

Средняя продолжительность одного разговора по домашнему телефону составила три минуты. При этом активнее всего общались жители области: если на Новосибирск пришлось 42% звонков, или почти 12 миллионов соединений, то на районы — остальные 16 миллионов.

«Больше всего жители Новосибирской области звонили по домашнему региону: например, городские абоненты "Ростелекома" за прошлый год проговорили друг с другом 27 миллионов минут, то есть почти 51 год без остановки», — сказал заместитель директора Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Виталий Лапицкий.

По его словам, из иногородних направлений самыми популярными стали Омск, Кемерово и Барнаул. Кроме того, достаточно активно новосибирцы звонили в Казахстан: на эту территорию пришлось 220 тысяч вызовов.

Услуга домашней телефонии в Новосибирской области остается популярной, несмотря на развитие мобильной связи. Выбрать и настроить тариф абоненты «Ростелекома» могут по своему усмотрению.

Для тех, кто часто звонит в другие города, подойдет тариф «Безлимитная Россия». Для любителей поговорить с родственниками и друзьями в домашнем регионе удобнее будут тарифы «Безлимитный» или «Комбинированный». А тем, кто звонит по стационарному телефону редко, выгоднее будет платить за каждый разговор отдельно по тарифному плану «Повременный».