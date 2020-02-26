Вышел первый трейлер спортивной драмы «На острие» с Ходченковой

Первый официальный трейлер спортивной драмы «На острие» со Светланой Ходченковой и Стасей Милославской появился в Сети, судя по ролику, фильм обещает быть очень эмоциональным и ярким.

В центре сюжета противостояние двух саблисток — Александры Покровской (Ходченкова) и Киры Егоровой (Милославская). Покровская уже добилась огромных высот в спорте и готова отправиться на свою последнюю олимпиаду за золотой медалью, но на ее пути появляется молодая, дерзкая и очень талантливая спортсменка из провинции. Девушка Кира стремительно наступает на пятки опытной спортсменке, чем ставит под угрозу карьеру Покровской, но в судьбе Егоровой все совсем не гладко.

Трейлер «На острие» получился очень динамичным и ярким. Ходченкова и Милославская, судя по видео, выдадут огромный спектр эмоций на экране, зрителей ждет зрелищное противостояние двух отчаявшихся красавиц-спортсменок. Картина выйдет на экраны 26 марта.