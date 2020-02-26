Сын и мать в Приангарье похитили у банка 57 млн рублей

Начальник отдела продаж одного из офисов банка ВТБ-24 в Ангарске Иркутской области оформлял кредитные карты на вымышленных людей, а его мать обналичивала деньги. Сумма ущерба составила 57 миллионов рублей, сообщила пресс-служба городского суда.

Согласно материалам дела, в период с 2013 года по 2016 год мужчина, пользуясь служебным положением, решил выпустить зарплатные и кредитные карты на вымышленных лиц с лимитами до 300 тысяч рублей.

Руководитель отдела использовал фиктивные копии паспортов, вносил в реестры на выпуск банковских карт ложные сведения о заемщиках, их месте работы, размере доходов. Его мать снимала с банковских карт деньги в банкоматах Ангарска и Иркутска.

Для конспирации банковский сотрудник вносил минимальные платежи в счет погашения задолженности. За три года он инициировал выпуск 624 банковских карт на имя 415 вымышленных лиц и похитил более 57 миллионов рублей.

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Во время следствия и мать и сын искренне раскаялись и частично возместили ущерб. Ангарский городской суд признал обоих виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Женщине назначили наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей, ее сыну — шесть лет лишения свободы со штрафом 700 тысяч рублей. Суд также вынес решение о взыскании имущества виновных: квартир, автомобиля, гаража, сотовых телефонов и часов.