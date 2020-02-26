Серьезный сериал про заложников покажут на ТНТ

Сериал «Колл-центр» расскажет истории героев, которые оказались заложниками безумца, заминировавшего офисное здание, сообщает пресс-служба канала ТНТ.

Сюжет сериала разворачивается в Москве. 12 сотрудников колл-центра интернет-магазина для взрослых оказываются заложниками в своем офисе на 12 этаже высотки. Неизвестные сообщают, что в помещении находится бомба, которая взорвется, если их требования не будут выполняться.

Заложники становятся марионетками в руках неизвестных. Им приходится делиться своими страхами, вспоминая о своей жизни до этого момента. В сериале затрагиваются остросоциальные, межнациональные, личностные и другие конфликты, которые так или иначе касаются каждого человека.

«Одним из экспериментальных моментов сериала является игра с различными жанрами от серии к серии: тут будут и триллер, и хоррор, и эротическая мелодрама, и социальная драма, и военные приключения, и даже элементы сай-фая», — рассказала режиссер Наталья Меркулова.

В сериале снялись Павел Табаков, Юлия Хлынина, Владимир Яглыч, Сабина Ахмедова, Полина Пушкарук, Стася Милославская, Наталья Кудряшова, Никита Кукушкин и другие. Лента выйдет на ТНТ весной, сериал также будет показан в линейке сериалов «Сделано PREMIER» и на видеоплатформе PREMIER.