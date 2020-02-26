Кадры со съемок «Матрицы 4» попали в Сеть

Кадры со съемок четвертой «Матрицы» с Киану Ривзом выложили в Сеть жители Сан-Франциско, заставшие съемочную группу на улицах города, любительские видео опубликованы в социальных сетях.

На кадрах, появившихся в Сети, попали съемки экшн-сцен. Предположительно, на одном из видео запечатлели и главного героя фильма Киану Ривза.

Подробности сюжета новой «Матрицы» пока держатся в секрете. Картину снимает режиссер Лана Вачовски, а Ривз и Кэри-Энн Мосс вновь сыграют Нео и Тринити. Выход фильма запланирован на май 2021 года.