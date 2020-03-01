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Сибиряки создадут сорбент для утилизации нефти в условиях Севера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено компанией ООО НПП «Сибэкосорб СФУ»

Красноярские ученые сделают изобретенный ими сорбент с биопрепаратом пригодным для ликвидации нефтяных загрязнений воды и почвы в условиях Крайнего Севера, рассказала Sibnet.ru руководитель компании ООО НПП «Сибэкосорб СФУ» Виктория Иванищева.

Резидент Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ) «Сибэкосорб СФУ» разработали сорбент из полимера с добавлением штаммов микроорганизмов, который может впитать в семь раз больше собственного веса, стоит в два раза дешевле аналогичных сорбентов и разлагает основную часть нефтезагрязнений за четыре месяца. 

Его активно используют промышленные предприятия и МЧС для ликвидации загрязнений водоемов и почвы нефтью и ее продуктами.

Фото: © предоставлено компанией ООО НПП «Сибэкосорб СФУ»

По словам собеседницы, материал в виде гранул одновременно впитывает и разлагает нефть. Одна из модификаций сорбента не горит, поэтому ее можно использовать для тушения возгораний при проливе нефтепродуктов.

«Мы продолжаем совершенствовать наш продукт. Компания "Сибэкосорб СФУ" вошла в число победителей и получила грант Фонда содействия инновациям «Старт-SUV 2018» в рамках программы «Старт» в Сколково на разработку сорбентов для условий короткого летнего периода Крайнего Севера. Такие сорбенты с биопрепаратами (микроорганизмами) должны быть достаточно быстродействующими», — сказала Иванищева.

Сумма гранта — 2 миллиона рублей. Завершить работы по нему компания планирует в 2020 году.

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