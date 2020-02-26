Лавров назвал грузинских журналисток «больными девочками»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко осадил атаковавших его грузинских журналисток словами «Вы больные, девочки». Видео с инцидентом опубликовали в Сети.

На кадрах видно, как представители грузинской прессы, в частности телеканалов Imedi и 1TVGe, толкаясь и перебивая друг друга, пытаются задать главе российского МИД вопросы.

«Вы чем-то… Вы больные, девочки», — ответил им Лавров.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве с расспросами о том, приедет ли Лавров в Тбилиси.

Дипломат сообщила, что ее с коллегой «зацепило», но министр от натиска грузинских журналисток не пострадал. «Жалкое зрелище», — приводит РИА Новости слова Захарова.