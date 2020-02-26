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Силовики пришли с обысками в мэрию Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Силовики провели обыски в мэрии Новосибирска по факту служебного подлога, сообщил Sibnet.ru представитель пресс-центра мэрии Новосибирска.

«По информации, которой мы располагаем, проводятся следственные действия по факту подлога. Сотрудники мэрии являются свидетелями. В любом случае мэрия Новосибирска окажет всестороннее содействие правоохранительным органам», — сказал собеседник.

Выемка документов прошла в департаменте транспорта мэрии по делу о служебном подлоге при строительстве дома на Красном проспекте, 163/6, сообщил источник «Тайги.инфо». Муниципальные структуры якобы подписали документ о том, что работы по дому выполнены в полном объеме, но на территории не оказалось тротуаров.

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