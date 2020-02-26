Силовики пришли с обысками в мэрию Новосибирска

Силовики провели обыски в мэрии Новосибирска по факту служебного подлога, сообщил Sibnet.ru представитель пресс-центра мэрии Новосибирска.

«По информации, которой мы располагаем, проводятся следственные действия по факту подлога. Сотрудники мэрии являются свидетелями. В любом случае мэрия Новосибирска окажет всестороннее содействие правоохранительным органам», — сказал собеседник.

Выемка документов прошла в департаменте транспорта мэрии по делу о служебном подлоге при строительстве дома на Красном проспекте, 163/6, сообщил источник «Тайги.инфо». Муниципальные структуры якобы подписали документ о том, что работы по дому выполнены в полном объеме, но на территории не оказалось тротуаров.