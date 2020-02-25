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Обнаружен очередной полковник-миллиардер из МВД

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ruslan Krivobok / CC BY-SA 3.0

Генпрокуратура России обнаружила еще одного бывшего сотрудника МВД России, который владеет миллиардным состоянием, ведется проверка и сбор материалов. Речь идет о полковнике Сергее Терентьеве.

Терентьев и его семья владеет участками в Серебряном бору стоимостью по 500 миллионов рублей, несколькими особняками на территории Монако и Франции, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

Полковник имеет частный вертолет и автомобиль Bentley, а его родители живут в апартаментах за 80 миллионов рублей. Отмечается, что сейчас Терентьев живет во Франции со своей семьей в особняке.

Известно, что Терентьев занимал должность официального представителя МВД России в Абхазии, до этого служил начальником полиции управления МВД по Центральному федеральному округу. В 2015 году он уволился из правоохранительных органов.

Сразу после задержания полковника Дмитрия Захарченко в 2016 году Терентьев уехал из России. Во время обысков у Захарченко были найдены деньги на общую сумму около 9 миллиарда рублей. Полковника в итоге признали  виновным во взяточничестве.

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