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Меню «Пуск» в Windows переработают

Источник:
Windows Latest
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Фото: © Sibnet.ru

Microsoft переделает известное каждому пользователю меню «Пуск» в Windows 10, полностью убрав из него плиточный интерфейс

Впервые «плиточный» интерфейс меню был представлен в 2012 году в рамках нового графического интерфейса Metro. Теперь предполагается заменить «плитки» на список приложений, которые пользователь запускает чаще всего, пишет Windows Latest.

Замена меню «Пуск» запланирована на ближайшие несколько циклов обновления, она должна быть завершена до конца 2021 года. Разработчики посчитали, что нынешнее меню в «десятке» уже нельзя считать актуальным для пользователей.

Примечательно, что плиточные элементы уже исчезли из меню Windows 10X, образ которой был представлен разработчиками в начале февраля. Скорее всего, классическая версия Windows скопирует многие дизайнерские решения из Windows 10X.

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