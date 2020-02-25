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Мишустин озвучил главные задачи правительства

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Повышение доходов людей и увеличение темпов роста экономики являются двумя ключевыми задачами правительства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство сейчас направляет свои усилия на решение двух основных ключевых задач. Это, соответственно, повышение доходов людей и увеличение темпов экономического роста», — сказал Мишустин.

По словам премьера, это позволит получить широкий эффект и по другим направлениям — в образовании, науке, инновациях, социальной сфере, в бизнесе. Заявление прозвучало на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию.

Мишустин также подчеркнул, что правительство выполнит все задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным. Премьер уточнил, что речь идет об исполнении всех нацпроектов до 2024 года.

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Danilon

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МАРШАЛ как это сильно звучит!! Д. Язову честь и хвала. Земля пухом.

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От бедности и безысходности россияне вымирают. Много детей материально не тянут.