Мишустин озвучил главные задачи правительства

Повышение доходов людей и увеличение темпов роста экономики являются двумя ключевыми задачами правительства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство сейчас направляет свои усилия на решение двух основных ключевых задач. Это, соответственно, повышение доходов людей и увеличение темпов экономического роста», — сказал Мишустин.

По словам премьера, это позволит получить широкий эффект и по другим направлениям — в образовании, науке, инновациях, социальной сфере, в бизнесе. Заявление прозвучало на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию.

Мишустин также подчеркнул, что правительство выполнит все задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным. Премьер уточнил, что речь идет об исполнении всех нацпроектов до 2024 года.