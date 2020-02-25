Ученые раскрыли состав гомеопатических препаратов

Исследователи МГУ попытались выявить наличие действующих веществ в популярных гомеопатических средствах, об эксперименте в своем Facebook написал вице-президент РАН Алексей Хохлов.

«Я купил в аптеке таблетки Анаферона, АртроФоона, Эргоферона, Оциллококцинума и Субетты и отдал их на масс-спектрометрический анализ», — уточнил ученый. Популярные препараты изучались на химическом факультете МГУ с помощью самого чувствительного оборудования.

«Масс-спектрометрический анализ продемонстрировал присутствие во всех проанализированных препаратах исключительно сахаров. Ни в режиме регистрации положительных ионов, ни в режиме регистрации отрицательных ионов не обнаружено даже следов пептидов или каких-либо других органических соединений», — озвучил результаты эксперимента Хохлов.

Вице-президент РАН отметил, что предел обнаружения метода по пептидам и большинству органических соединений измеряется в фемтограммах — это 10 в минус 15-ой степени грамма. Таким образом, в препаратах отсутствовало действующее вещество.

Гомеопатия — вид альтернативной медицины, в которой используются сильно разведенные препараты. Официальная наука считает гомеопатию шарлатанством и мошенничеством. Так, года Комиссия по борьбе с лженаукой РАН в 2017 году назвала гомеопатию «опасной практикой».