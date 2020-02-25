Приватные чаты WhatsApp оказались доступны для просмотра

Пользователи нашли возможность присоединяться к приватным чатам WhatsApp, просмотр стал возможен из-за того, что ссылки на приглашения в чаты попали в результаты поиска Google.

Администратор закрытой группы генерирует специальную ссылку для функции приглашения новых пользователей. Оказалось, что поисковик индексирует сгенерированные ссылки, в результате приватные чаты становятся доступными для всех желающих.

Эксперты подсчитали, что брешь в системе безопасности WhatsApp позволяет найти через поиск в Google около 470 тысяч ссылок на приглашения в приватные чаты. Так, журналисты смогли попасть в закрытые чаты ООН и других крупных организаций.

После обнародования информации WhatsApp устранил сбой, Google перестал выдавать ссылки на чаты в ответ на соответствующий запрос. При этом в поисковой системе Yandex ссылки на приватные группы при запросе пользователя пока выдаются.