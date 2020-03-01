НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Роскачество научило распознавать письма кибермошенников

Источник:
Sibnet.ru
86 0
Фото: © www.pexels.com

Мошенники с помощью фальшивых писем крадут персональные данные пользователя, заражают вирусом его устройство либо похищают банковские реквизиты.

Зачастую такие письма исходят якобы от государственных ведомств, партнеров, крупных интернет-магазинов и соцсетей. Создавая письма, максимально похожие на оригинальные обращения, мошенники могут преследовать преступные цели: украсть персональные данные пользователя, заразить вирусом его устройство либо похитить банковские реквизиты.

В группе риска представители профессий, которые связаны с деньгами и документами — бухгалтеры, финансисты, сотрудники коммерческих отделов, секретари.

«Киберпреступники применяют методы социальной инженерии, используя, как правило, слова-якоря, при виде которых такой получатель может автоматически открыть письмо: "документы", "заказ", "ордер" или "пароль". Также злоумышленники манипулируют временем, добавляя: "срочно", "осталось два часа" и так далее», — сказал замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМолодые и продвинутые стали целью телефонных мошенников

По его словам, первое, что нужно сделать — проверить адрес отправителя. Мошенники часто делают адрес максимально похожим на компанию или организацию, которой они притворяются. Сравните данный адрес с другими письмами от оригинального отправителя — если это онлайн-магазин, наверняка его адрес указан на сайте или письма от него у вас сохранились.

Во-вторых, обратите внимание на приветствие. Обезличенное «привет» или «здравствуйте» — очередной признак того, что это письмо вам отправили мошенники.

В-третьих, проверьте контактную информацию. Внизу письма обязательно должна содержаться информация о том, как связаться с адресантом. Электронная почта, адрес, номер телефона, соцсети — все это обязательно должно быть в письме от оригинального отправителя.

В-четвертых, — игнорируйте запросы личных и, тем более, банковских реквизитов. Если в электронном письме вас просят ввести свои личные данные или банковские реквизиты, вероятнее всего, это мошенники.

Запомните: номер вашей карты, пин-код или код безопасности карты, девичья фамилия вашей матери и прочие вопросы — это персональная информация, делиться которой ни в коем случае не стоит.
Еще по теме
Оборудование для изоляции Рунета установят в России
ФБР раскрыло способ создания «идеального» пароля
Касперская объяснила эпидемию утечек персональных данных
Российский суд оштрафовал Twitter и Facebook
смотреть все
Технологии #Интернет
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил об ударе нанесенном коронавирусом по экономике
•
Россияне стали массово покупать на Масленицу необычные продукты
•
Число пораженных коронавирусом в Италии превысило тысячу человек
•
Роскачество научило распознавать письма кибермошенников
Подробности
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
Финал Масленицы: Проводы
•
Маркировка и коронавирус: что будет с ценой на обувь?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сибиряки создадут сорбент для утилизации нефти в условиях Севера
Сибирь 01.03.2020 16:01
Автоймощик угнал машину и устроил ДТП с жертвами в Новосибирске
Сибирь 01.03.2020 12:53
Журналиста из Германии научили правильно пить водку на Байкале
Сибирь 01.03.2020 12:00
Марши памяти Бориса Немцова прошли в России
Сибирь 29.02.2020 23:29
Самое популярное
AliExpress оценил риск заражения коронавирусом через посылки
17745
AliExpress объяснил связь между коронавирусом и задержкой посылок
11796
Обвиняемые в убийстве экс-мэра Киселевска были серийными грабителями
5993
Сухой лед в бассейне убил гостей московской бани
5864
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил об ударе нанесенном коронавирусом по экономике
•
Россияне стали массово покупать на Масленицу необычные продукты
•
Число пораженных коронавирусом в Италии превысило тысячу человек
•
Роскачество научило распознавать письма кибермошенников
Подробности
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
Финал Масленицы: Проводы
•
Маркировка и коронавирус: что будет с ценой на обувь?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

kygear

Раньше Они на рынке колпаки крутили..и вот дорвались до властных кабинетов.

Иркут 69

Удивительно, до каких низин маразма и цинизма способны опуститься эти господа? ПФР у нас давно стал наперсточником....

fiopan

Мне 34 года, а я уже весь большной, то там то тут, и до 65 мне всяко разно не дожить и таких 80% россиян,...

Иркут 69

Вот поэтому за тебя (без твоего участия) это делает работодатель. Ибо если допустить доброволность отчислений...

EvgenAEY

Тогда нафиг этот пенсионный нужен, поддержка штанов для олигаф... олигархов?! Сколько раз уже дополнительная...