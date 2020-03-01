Роскачество научило распознавать письма кибермошенников

Мошенники с помощью фальшивых писем крадут персональные данные пользователя, заражают вирусом его устройство либо похищают банковские реквизиты.

Зачастую такие письма исходят якобы от государственных ведомств, партнеров, крупных интернет-магазинов и соцсетей. Создавая письма, максимально похожие на оригинальные обращения, мошенники могут преследовать преступные цели: украсть персональные данные пользователя, заразить вирусом его устройство либо похитить банковские реквизиты.

В группе риска представители профессий, которые связаны с деньгами и документами — бухгалтеры, финансисты, сотрудники коммерческих отделов, секретари.

«Киберпреступники применяют методы социальной инженерии, используя, как правило, слова-якоря, при виде которых такой получатель может автоматически открыть письмо: "документы", "заказ", "ордер" или "пароль". Также злоумышленники манипулируют временем, добавляя: "срочно", "осталось два часа" и так далее», — сказал замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

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По его словам, первое, что нужно сделать — проверить адрес отправителя. Мошенники часто делают адрес максимально похожим на компанию или организацию, которой они притворяются. Сравните данный адрес с другими письмами от оригинального отправителя — если это онлайн-магазин, наверняка его адрес указан на сайте или письма от него у вас сохранились.

Во-вторых, обратите внимание на приветствие. Обезличенное «привет» или «здравствуйте» — очередной признак того, что это письмо вам отправили мошенники.

В-третьих, проверьте контактную информацию. Внизу письма обязательно должна содержаться информация о том, как связаться с адресантом. Электронная почта, адрес, номер телефона, соцсети — все это обязательно должно быть в письме от оригинального отправителя.

В-четвертых, — игнорируйте запросы личных и, тем более, банковских реквизитов. Если в электронном письме вас просят ввести свои личные данные или банковские реквизиты, вероятнее всего, это мошенники.

Запомните: номер вашей карты, пин-код или код безопасности карты, девичья фамилия вашей матери и прочие вопросы — это персональная информация, делиться которой ни в коем случае не стоит.