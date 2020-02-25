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Выпивший воду с червями кузбасский чиновник стал «Человеком года»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Бывший замглавы Киселевска по ЖКХ и благоустройству Сергей Шишкин, прославившийся тем, что на встрече с жителями выпил воду с червями, стал победителем городского конкурса «Человек года — 2019».

Шишкин в июне 2019 года на встрече с жителями поселка Карагайлинский, недовольными качеством водопроводной воды и принесшими с собой стакан, где плавали черви, взял и выпил жидкость. Последующие несколько проверок были противоречивы.

На то, что Шишкин стал «Человеком года», обратило звание внимание издание «Новости Киселевска», опубликовав фото чиновника.

Шишкин, по данным Rusprofile, возглавляет муниципальное предприятие «Исток», занимающееся поставкой воды и тепловой энергии. Пост в мэрии он покинул по собственному желанию в сентябре прошлого года.

Конкурс «Человек года» проводится в Киселевске с 2001 года. По данным местной администрации, за это время звания удостоены 488 человек. Победители «Человек года — 2019» отмечены дипломами и денежными премиями, размер которой не уточняется.

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