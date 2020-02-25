Huawei представила первый складной смартфон Mate XS, устройство поддерживает соединение 5G, говорится в сообщении на сайте компании.

«Новинка получила улучшенный пользовательский интерфейс благодаря новому гибкому дисплею, изготовленному из инновационных полимерных материалов, и новому шарниру, позволившему реализовать складывающийся корпус», — отмечается в сообщении.

Аппарат поддерживает режим нескольких окон, который позволяет одновременно работать с двумя приложениями. Кроме этого, инновационная модель китайского производителя работает в самых современных сетях 5G.

Ранее смартфон-раскладушку представила южнокорейская компания Samsung. Galaxy Z Flip можно раскрыть в двух положениях — стандартном или на 90 градусов, тогда он напоминает миниатюрный ноутбук.