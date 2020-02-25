Климатическая весна пришла в Новосибирск в феврале

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Температура воздуха в Новосибирске в конце февраля
перешагнула пять градусов мороза, это признак наступления весны, сообщил
Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
«20 февраля у нас среднесуточная температура перешла через минус
пять градусов в сторону повышения. По климатическим критериям это считается
признаком весенней погоды, она скорей не зимняя, а мартовская», — сказал Ягудин.
По его словам, по многолетним данным — это признак второго
половины марта, а в этом году уже в третьей декаде февраля «броски температуры
весеннего типа». «Признаки глобального
потепления климата распространяются на наши сибирские просторы», — добавил
синоптик.