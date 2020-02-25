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Климатическая весна пришла в Новосибирск в феврале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Температура воздуха в Новосибирске в конце февраля перешагнула пять градусов мороза, это признак наступления весны, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«20 февраля у нас среднесуточная температура перешла через минус пять градусов в сторону повышения. По климатическим критериям это считается признаком весенней погоды, она скорей не зимняя, а мартовская», — сказал Ягудин.

По его словам, по многолетним данным — это признак второго половины марта, а в этом году уже в третьей декаде февраля «броски температуры весеннего типа». «Признаки глобального потепления климата распространяются на наши сибирские просторы», — добавил синоптик. 

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