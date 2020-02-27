Фильм дня: «Лето» про Цоя

Черно-белый фильм Кирилла Серебренникова про легендарного музыканта Виктора Цоя с лидером группы «Звери» в одной из ролей оказался интересным и очень музыкальным.

Картина повествует о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино», о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и многими, кто был в авангарде советского рок-движения. Это также история о Ленинграде 80-х, о любви, поисках и больших надеждах.

Фильм определенно заинтересует музыкальных фанатов — поклонников Виктора Цоя и слушателей группы «Звери». Ошибочно зрители могут полагать, что лидер группы Роман Билык сыграл Цоя, но на роль музыканта был утвержден актер Тео Ю, а озвучивали героя сразу два артиста — Денис Клявер был ответственным за голос, а Петр Погадаев за вокал.

По изначальной задумке, фильм должен был состоять из игровых, музыкальных и документальных сцен. Но при общем монтаже картина получалась длиной более трех часов, что смущало прокатчика. Поэтому документальные сцены были вырезаны и смонтированы в отдельный фильм «После лета».

О ленте одобрительно отозвались друзья и коллеги Виктора Цоя и Майка Науменко, знавшие их в 1980-е годы. Также положительно отозвался о работе музыкант Андрей Макаревич. «Сказка получилась красивой и трогательной», — сказал он.

Фильм заслуживает внимания не только за сюжет и легкость, но и за музыкальность, которая не оставит равнодушным ценителей хорошего рока.