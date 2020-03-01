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Адвокат рассказал об угрозах выселения из собственной квартиры

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Российское законодательство предусматривает как минимум три причины, в силу которых собственник может лишиться своей квартиры. Адвокат Олег Сухов рассказал, в каких случаях человека выселяют из собственного жилья.

Статья 293 Гражданского кодекса РФ разрешает выселять человека и лишать его собственности за использование жилья не по назначению, при нарушении прав и интересов соседей, а также за бесхозяйственное отношение к помещению, уточнил Сухов в интервью «Российской газете».

Лишить человека квартиры может только суд. Причем в соответствии со статьей 293 ГК РФ исковое заявление о продаже жилья с торгов подают исключительно местные органы власти.

«То есть управляющая компания и соседи иск направить не могут. И если соседи подадут заявление, то судья откажется удовлетворить требования. Поэтому разговоры о том, что управляющая компания или соседи выселяют собственников — это миф», — указал юрист.

По его словам, управляющая компания или соседи вправе пожаловаться на собственника в местную администрацию, прокуратуру, полицию. Эти органы проверят обращение и примут меры: возбудят административное или уголовное дело, предупредят об устранении нарушений, обяжут через суд переустроить жилье или провести дезинфекцию квартиры.

В крайнем случае, местные власти потребуют продать квартиру с торгов с выплатой компенсации собственнику.

Прежде всего, местные власти должны получить информацию нарушении собственником интересов и прав соседей, разрушении жилища либо использовании его не по назначению.

Судебная процедура

Чиновники вправе осмотреть такое жилье. Если владелец не пускает, то местная власть обращается в суд с требованием обеспечить доступ в квартиру.

Если нарушение установлено, местная власть потребует его устранить. В случае, когда собственник не подчинится, то администрация подаст первое исковое заявление. Этот иск содержит требование об устранении нарушений. Если же хозяин жилья проигнорирует судебный акт, то администрация вправе подать иск о продаже помещения.

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Так, житель Мурманска перепланировал жилище и превратил его в офис. Администрация потребовала устранить нарушения. Собственник не подчинился, и чиновники обратились в суд. Судья обязал привести квартиру в первоначальное состояние. Собственник отказался. Тогда чиновники подали иск о продаже помещения с публичных торгов. Суд рассмотрел материалы и удовлетворил требование.

«Суды считают продажу жилья последней мерой и удовлетворяют требования администрации в одном случае из десяти. Поэтому собственники отстаивают недвижимость, даже приложив минимальные усилия. Достаточно обозначить факт, что владелец начал исправлять нарушения, и суд откажется удовлетворить иск», — подчеркнул адвокат.

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