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Массовую гибель байкальской нерпы связали с некрозами сердца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Yuri Geifman / CC BY-SA 4.0

Иркутские ученые исследуют сердечную патологию байкальской нерпы, и выяснят, как она связана массовой гибелью млекопитающего, сообщили пресс-служба Иркутского государственного аграрного университета.

Одним из победителей конкурса поддержки молодых ученых «Байкальская инициатива 2019», проводимого фондом «Озеро Байкал», стал проект «Исследование сердечно-сосудистой системы байкальской нерпы в норме и при патологии».

«Выбор темы связан с исследованием погибшей нерпы в октябре 2017 года. Тогда мы выявили очень много неясных фактов. Визуальных причин гибели не было обнаружено... Оказалось, что именно в сердце имелись некрозы. Этот факт явно не был связан с возрастом, а если инвазия имела место, то не та, что могла привести к гибели нерпы. Оставалось много вопросов, на которые необходимо найти ответ», — прокомментировала доцент кафедры анатомии, физиологии и микробиологии Инна Аникиенко.

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Байкал уникален за счет эволюционного развития фауны, которое длительное время происходило изолированно, в стабильных условиях. В озере обитает более 800 эндемичных видов животных, однако из-за хозяйственной деятельности человека состояние многих из них находится под угрозой деградации, сообщила пресс-служба фонда «Озеро Байкал».

Байкальская нерпа — один из трех пресноводных видов тюленя в мире. Эндемик озера. По подсчетам ученых, популяция нерпы сейчас может превышать 100 тысяч голов. 

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Алекс555

Придурки. Настанет время и будут думать,как убрать без остатков шрамов и за большие деньги. Обезьяны.

kygear

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лачинов

То есть манипулируя величиной прожиточного минимума можно корректировать размер пенсии.Ох и умные люди...

mihty.88

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лачинов

Согласитесь, это их личная дурь и их же проблемы. Вряд ли это достойная тема для принятия каких то законов....