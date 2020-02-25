Массовую гибель байкальской нерпы связали с некрозами сердца

Иркутские ученые исследуют сердечную патологию байкальской нерпы, и выяснят, как она связана массовой гибелью млекопитающего, сообщили пресс-служба Иркутского государственного аграрного университета.

Одним из победителей конкурса поддержки молодых ученых «Байкальская инициатива 2019», проводимого фондом «Озеро Байкал», стал проект «Исследование сердечно-сосудистой системы байкальской нерпы в норме и при патологии».

«Выбор темы связан с исследованием погибшей нерпы в октябре 2017 года. Тогда мы выявили очень много неясных фактов. Визуальных причин гибели не было обнаружено... Оказалось, что именно в сердце имелись некрозы. Этот факт явно не был связан с возрастом, а если инвазия имела место, то не та, что могла привести к гибели нерпы. Оставалось много вопросов, на которые необходимо найти ответ», — прокомментировала доцент кафедры анатомии, физиологии и микробиологии Инна Аникиенко.

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Байкал уникален за счет эволюционного развития фауны, которое длительное время происходило изолированно, в стабильных условиях. В озере обитает более 800 эндемичных видов животных, однако из-за хозяйственной деятельности человека состояние многих из них находится под угрозой деградации, сообщила пресс-служба фонда «Озеро Байкал».

Байкальская нерпа — один из трех пресноводных видов тюленя в мире. Эндемик озера. По подсчетам ученых, популяция нерпы сейчас может превышать 100 тысяч голов.