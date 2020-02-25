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Студенты НГТУ создадут спортивный электроболид

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба НГТУ

Студенты создадут болид на электрическом двигателе для участия в гонках Formula Student, сообщает пресс-служба НГТУ.

«Мы предложили студентам собрать электрический болид, и они эту идею поддержали. На сегодняшний день наша цель — разработка силовой установки болида, включающей в себя электродвигатель, источник питания и силовой преобразователь. К выполнению каркаса и шасси планируем подключать студентов бакалавриата через проектную деятельность», — рассказал заместитель заведующего кафедрой электромеханики НГТУ Дмитрий Топорков.

Команда разработчиков проекта планирует принять участие в Formula Student, где соревнуются студенты на самостоятельно собранных болидах. Чтобы выявить победителя, судьи оценивают несколько компонентов: время прохождения дистанции, оригинальность принятых конструктивных решений, отчет о стоимости изготовления, бизнес-план, экономичность потребления топлива или энергии. 

Разработчики будут исследовать опытные образцы имеющихся аналогов оборудования болида и собирать собственные. Уже завершен расчет необходимых мощностей во всей установке на опытных образцах, изучен двигатель и система управления. Мощность серийного двигателя с жидкостным охлаждением – до 20 кВт, КПД – 91 %, напряжение – 48 В, частота вращения от 2 до 4, 5 тысяч оборотов, вес — 17 килограммов.

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