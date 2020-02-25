НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Малышева отправила «бедных» пациентов в государственные клиники

Источник:
Sibnet.ru
193 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ведущая Елена Малышева посоветовала всем своим потенциальным пациентам, у которых нет денег, лечиться в государственных поликлиниках у бесплатных врачей.

Разговор о платной и бесплатной медицине зашел в комментариях Instagram телеведущей. Одна из подписчиц пожаловалась, что в частной клинике Малышевой прием к одному из специалистов стоит 20 тысяч рублей, в то время как у пожилых людей низкая пенсия.

«Это частная клиника. Поэтому здесь приходится платить пациентам. Вы можете пойти в бесплатную больницу. Там тоже работают прекрасные кардиологи. В бесплатной больнице за вас заплатит государство», — ответила подписчице Малышева.

Ответ ведущей вызвал массу размышлений у пользователей Сети, которые посчитали медицину в России очень дорогой. Елена Малышева не стала спорить, и согласилась, что было бы хорошо, чтобы за все медицинские услуги платило государство.

Еще по теме
Вьетнамские врачи впервые в мире пересадили кисть от живого донора
ВОЗ допустила катастрофическое развитие ситуации с коронавирусом
Китайцам запретили есть диких животных
Китай создал вакцину от коронавируса
смотреть все
Жизнь #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объяснил вымирание россиян
•
Эксперты предупредили о подорожании бытовой техники
•
Коронавирус неожиданно уронил курс рубля
•
Скончался последний маршал Советского Союза
Подробности
•
Второй день Масленицы: заигрыш
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Как распознать коронавирус: первые симптомы
Как это работает
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Что такое суперапп и почему он заменит все приложения на смартфоне
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Климатическая весна пришла в Новосибирск в феврале
Сибирь 25.02.2020 16:38
Массовую гибель байкальской нерпы связали с некрозами сердца
Сибирь 25.02.2020 15:27
Студенты НГТУ создадут спортивный электроболид
Сибирь 25.02.2020 15:27
Десятки сел и деревень Приангарья попали в зону риска паводка
Сибирь 25.02.2020 14:45
Самое популярное
Гагарина на детском «Голосе» назвала девочку из Новосибирска зверюгой
22780
Наступил предсказанный Вангой день пяти двоек
10579
Почему бензин в России не дешевеет вслед за нефтью
10090
Бронемашина США столкнула с дороги в Сирии российский «Тигр»
7167
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объяснил вымирание россиян
•
Эксперты предупредили о подорожании бытовой техники
•
Коронавирус неожиданно уронил курс рубля
•
Скончался последний маршал Советского Союза
Как это работает
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Что такое суперапп и почему он заменит все приложения на смартфоне
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Конституция запретит даже вести переговоры о передаче территорий
67
Кремль признал невозможность повысить доходы россиян
55
Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Китая
55
США лишат Россию новых технологий
52
США сымитировали ядерный удар по России
48