Малышева отправила «бедных» пациентов в государственные клиники

Ведущая Елена Малышева посоветовала всем своим потенциальным пациентам, у которых нет денег, лечиться в государственных поликлиниках у бесплатных врачей.

Разговор о платной и бесплатной медицине зашел в комментариях Instagram телеведущей. Одна из подписчиц пожаловалась, что в частной клинике Малышевой прием к одному из специалистов стоит 20 тысяч рублей, в то время как у пожилых людей низкая пенсия.

«Это частная клиника. Поэтому здесь приходится платить пациентам. Вы можете пойти в бесплатную больницу. Там тоже работают прекрасные кардиологи. В бесплатной больнице за вас заплатит государство», — ответила подписчице Малышева.

Ответ ведущей вызвал массу размышлений у пользователей Сети, которые посчитали медицину в России очень дорогой. Елена Малышева не стала спорить, и согласилась, что было бы хорошо, чтобы за все медицинские услуги платило государство.