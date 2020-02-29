Новосибирцы поищут способ выявлять коронавирус по выдоху

Производитель аппаратов Healthvonitor, определяющие по выдоху человека в трубочку склонность к заболеваниям, ищут способ диагностировать коронавирус и другие вирусные пневмонии по выдоху, сообщил Sibnet.ru глава компании Максим Дведенидов.

Это автомат, в который посетитель торгового центра или аэропорта может подышать в одноразовую трубочку, заплатить 100-200 рублей, и получить на почту отчет о состоянии здоровья. Компания уже установила 22 аппарата в России, Германии, США, Китае, Латвии, Италии. В Новосибирске они находятся в магазинах «Гигант», в Экспоцентре.

В обычном выдохе — 750 летучих соединений. Новосибирские ученые создали недорогой вариант газонализатора, фиксирующий все виды газов. Но не по каждому проведены исследования, которые объясняют, как газы связаны со здоровьем.

Аппарат может определить симптомы диабета по большой концентрация ацетона и бронхиальную астму по количеству оксида азота. Данные каждого человека попадают в большую базу, которая позволяет сравнивать показатели.

«Мы пытаемся определить газы, которые свидетельствуют о заболевании коронавирусом или вирусными пневмониями, гриппом. Для этого проводим исследования у больных респираторными вирусными заболеваниями в больницах Новосибирска и сравниваем с данными здоровых людей, которые мы собрали по миру», — пояснил Дведенидов.