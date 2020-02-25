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Десятки сел и деревень Приангарья попали в зону риска паводка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Kremlin.ru

Более 60 населенных пунктов с населением свыше 20 тысяч человек в Иркутской области попали в зону риска весеннего половодья. Властям необходимо провести работу по отведению талых вод, сообщил во вторник и.о. губернатора региона Игорь Кобзев.

«На контроле находятся девять районов, которые подвержены половодью. В зоне повышенного риска 64 населенных пункта с населением более 20 тысяч человек»,— цитирует ТАССКобзева.

Первоочередная задача у правительства и профильных служб региона — распилить лед, провести взрывные работы, отвести талые воды от населенных пунктов и очистить ливневые стоки. Это должны сделать до 10 апреля. До конца года все бесхозные гидротехнические сооружения будут поставлены на учет.

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В феврале полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщил, что более 700 населенных пунктов попадают в зону риска весеннего половодья.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводка. Погибло 26 человек, было подтоплено почти 11 тысяч домов, при этом 1,3 тысячи домов смыло потоком воды, почти 7 тысяч строений подлежат сносу. Сильнее всего пострадали Тулун и Нижнеангарск.

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Топ комментариев

Алекс555

Придурки. Настанет время и будут думать,как убрать без остатков шрамов и за большие деньги. Обезьяны.

kygear

Макарошки стоят везде одинакова.

лачинов

То есть манипулируя величиной прожиточного минимума можно корректировать размер пенсии.Ох и умные люди...

mihty.88

самый лучший вариант сэкономить на тебе

лачинов

Согласитесь, это их личная дурь и их же проблемы. Вряд ли это достойная тема для принятия каких то законов....