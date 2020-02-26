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Фильм дня: «Парфюмер. История одного убийцы»

Источник:
Sibnet.ru
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Криминальная драма, снятая режиссером Томом Тыквером — отличный пример удачной экранизации романа про серийного убийцу.

Сюжет книги и фильма разворачивается в 18 веке. Во главе повествования история одного юноши, который с самого детства обостренно чувствует запахи. Никогда не знавший любви, сирота Жан-Батист Гренуй настоящих успехов достиг лишь на одном поприще — среди парфюмеров ему никогда не было равных. По его духам сходит с ума весь высший свет, не подозревая, какой страшной ценой будет получен последний, идеальный аромат.

Всем, кто знаком с оригинальным произведением Патрика Зюскинда, будет не менее интересно наблюдать за историей с экранов. Тыквер блестяще сумел передать уникальность персонажа: хоть он и был безумцем и убийцей, но его дар, сдобренный изрядной порцией хитрости и жестокости, нельзя не оценить.

Главную роль исполнил английский актер Бен Уишоу, известный также по фильму «Облачный атлас». Уишоу потрясающе справился со своей ролью, показав помешанного на своем деле безумца. Хронометраж фильма почти 2,5 часа, но усидчивый и благодарный зритель получит приличное вознаграждение — финальную сцену, которая выше всяких похвал.


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