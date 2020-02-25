Путин назвал главный индикатор эффективности власти

Показатель продолжительности жизни, снижение смертности населения станут главными индикаторами успешности нацпроектов, реализуемых в стране, заявил президент России Владимир Путин.

«Он [показатель продолжительности жизни] отражает все остальное», — сказал президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», добавив, что считает важным также снижение смертности.

Президент обратил внимание, что количество умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза и в результате дорожно-транспортных происшествий в стране сокращается.

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При этом Путин постоянно контролирует все нацпроекты, которые реализуются в стране. Он признался, что испытывает по отношению к нацпроектам и определенный скепсис, который «всегда был и всегда будет».

«Это хорошо: скепсис всегда подталкивает тех, кто должен добиваться конкретного результата», — уверен глава государства.

Общий бюджет нацпроектов, призванных модернизировать страну и поднять уровень жизни россиян, до 2024 года составит 25,7 триллиона рублей.