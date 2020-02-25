Овечкин во второй раз станет отцом

Российский хоккеист, форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская ждут второго ребенка. Первенцу спортсмена — два года.

«Мы очень тебя ждем», — написала Шубская под фотографией в Instagram. На снимке она придерживает округлившийся живот. Кадр сопровождается хештегом #secondbaby.

34-летний Овечкин и 26-летняя Шубская, дочь актрисы Веры Глаголевой, поженились в 2016 году. Их первый сын родился в 2018 году.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в 2018 году он завоевал с командой Кубок Стэнли.