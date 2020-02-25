Скончался последний маршал Советского Союза

Министерство обороны России сообщило о кончине в Москве последнего маршала Советского Союза, бывшего главы министра обороны Советского Союза.

«Двадцать пятого февраля <...> на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов», — говорится в заявлении Минообороны.

Дмитрий Тимофеевич Язов родился 8 ноября 1924 года в селе Язово Омской области в крестьянской семье. После окончания в 1942 году военного училища ушел на службу. С июля 1942 года по май 1945 года командовал взводом на Волховском и Ленинградском фронтах.

После войны продолжил военную карьеру, прошел путь от командира роты до командующего армией. В 1970-х годах возглавил управление Главного управления кадров Министерства обороны, затем стал первым заместителем командующего войсками Дальневосточного военного округа.

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С января 1979 года Язов занимал пост командующего Центральной группой войск, с февраля 1979 года — уполномоченного правительства СССР по делам пребывания советских войск в Чехословакии.

В 1980-1984 годах — командующий войсками Среднеазиатского округа. В 1984-1987-х Дальневосточного военного округа.

С января по май 1987 года Язов являлся заместителем министра обороны СССР по кадрам, начальником Главного управления кадров Министерства обороны СССР. С мая 1987-го по август 1991 года занимал пост министра обороны СССР.

В 1991 году поддержал ГКЧП, был арестован, однако позже его освободили амнистировали.