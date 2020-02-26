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Прения сторон пройдут по делу издевательств над Шамсутдиновым

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Прения сторон начнутся в среду по делу о неуставных отношениях, в котором  срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь человек в воинской части Забайкалья, фигурирует как потерпевший, сообщили на сайте Читинского гарнизонного военного суда.

Шамсутдинов 25 октября 2019 года расстрелял восемь сослуживцев и тяжело ранил двоих. В отношении срочника возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В декабре стало известно о втором уголовном деле в отношении солдата этой же воинской части — Руслана Мухатова. Он обвиняется в нарушении правил взаимодействия между военнослужащими. Одним из потерпевших признан Шамсутдинов. Всего в деле фигурирует шесть потерпевших.

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По данным следствия, Мухатов решил показать свое мнимое превосходство над рядовыми. Он заставлял солдат без отдыха отжиматься, подтягиваться на перекладине, а также выпрыгивать из положения приседа с хлопками над головой.

За плохое выполнение упражнений, обвиняемый, стал бить троих сослуживцев кулаком в боксерской перчатке по рукам, которые срочники скрестили на своих лбах. Среди них также оказался Шамсутдинов.

В ходе судебного заседания в четверг, 20 февраля, четверо потерпевших отказались от претензий к Мухатову. Мать раненного Шамсутдиновым Евгения Графова отказалась от гражданского иска. Сам Шамсутдинов не стал отказываться от претензий к Мухатову.

Тема: Убийство военнослужащих в Забайкалье
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Топ комментариев

Danilon

А, всё 90 е виноваты. Снова и снова. Ну я так и подумал. При любом неприятном вопросе ссылайся на 90...

Иркут 69

Жаль не дожил до 9 мая. Вот поистине военначальник и фронтовик. Всю войну пройти, три года взводным......

vitsabitov

МАРШАЛ как это сильно звучит!! Д. Язову честь и хвала. Земля пухом.

great_america

От бедности и безысходности россияне вымирают. Много детей материально не тянут.

Archangel3339

ЦитатаПри этом Путин указал, что общая продолжительность жизни в стране растет: с 65,3 лет в 2000 году...