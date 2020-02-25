Тува оказалась самыми опасным регионом для водителей

Республика Тыва с большим отрывом лидировала в рейтинге регионов России с наибольшим количеством ДТП на 100 тысяч автомобилей за 2019 год.

Рейтинг ДТП в регионах составили РИА Новости. По их данным, в Туве приходится 858 аварий на 100 тысяч автомобилей. Безусловного лидера аварийности отделяет от второго места больше 300 ДТП — в Ярославской области 503 аварии. Среди лидеров из сибирских регионов — Омская и Иркутская области, там по 476 и 407 ДТП на 100 тысяч автомобилей. В Республике Алтай 408 аварий.

Более радужная ситуация в Сибири по соотношению смертных исходов в авариях на тысячу пострадавших. Больше всего смертей в ДТП в Забайкальском крае — 130, но это почти в два раза меньше, чем у лидера показателя Чечни. Также много смертей на тысячу пострадавших зафиксировано в Туве (121) и в Новосибирской области (97).