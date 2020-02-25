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Путина в США обвинили в новом «вмешательстве в выборы»

Источник:
ТАСС
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Фото: USCapitol

Сенаторы от Демократический партии США призвали ввести санкции в отношении всех тех, кто несет ответственность за «продолжающееся вмешательство в выборы», включая президента России Владимира Путина.

Влиятельные американские сенаторы «потребовали от госсекретаря Майкла Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против России и президента РФ за «вмешательство в американские выборы», передает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

Сенаторы заявили, что какие-либо другие меры со стороны глав ведомств будут уходом от ответственности «за защиту США от серьезной угрозы национальной безопасности и целостности избирательного процесса».

Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о попытках России вмешаться в избирательный процесс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что эти обвинения не имеют ничего общего с правдой.

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Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России инкриминируют спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор «между властями РФ и республиканцем Трампом.

В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

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Топ комментариев

Алекс555

Придурки. Настанет время и будут думать,как убрать без остатков шрамов и за большие деньги. Обезьяны.

kygear

Макарошки стоят везде одинакова.

лачинов

То есть манипулируя величиной прожиточного минимума можно корректировать размер пенсии.Ох и умные люди...

лачинов

Согласитесь, это их личная дурь и их же проблемы. Вряд ли это достойная тема для принятия каких то законов....

mihty.88

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