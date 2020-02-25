Умер старейший мужчина на Земле

Скончался 112-летний житель Японии Титэцу Ватанабэ, которого недавно официально признали старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса.

Японский долгожитель, родившийся 5 марта 1907 года, умер еще 23 февраля, цитирует ТАССагентство Kyodo.

Титэцу был одним из восьми детей, после окончания школы работал в компании по производству сахарного тростника, а после службы в армии вернулся в сельское хозяйство. Выйдя на пенсию, в доме своего сына выращивал фрукты и овощи всех видов, увлекался бонсаем, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

По словам Титэцу, секрет долголетия заключается в том, чтобы «не злиться и всегда улыбаться».

Предыдущий обладатель титула старейшего мужчины на планете был также жителем Японии. 113-летний Масадзо Нонака скончался 20 января прошлого года. Самая пожилая женщина на Земле — тоже японка: Канэ Танака 117 лет.