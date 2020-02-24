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Китайцам запретили есть диких животных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство КНР

Власти Китая запретили нелегальную торговли дикими животными и решили искоренить у населения привычку есть мясо диких животных в связи с эпидемией коронавируса, говорится в постановлении Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

«Постоянный комитет <…> постановил полностью запретить незаконную торговлю дикими животными, искоренить дурную привычку поедания мяса диких животных и обеспечить эффективную защиту безопасности жизни и здоровья населения», — говорится в заявлении, текст которого распространило Центральное телевидение КНР.

Эпидемия нового типа коронавируса, который опасен тем, что вызывает тяжелую форму пневмонии, началась в Китае в конце прошлого года. Наиболее вероятным источником вируса считаются летучие мыши. Их незаконно продавали на рынке морепродуктов в Ухане.

По последним данным, коронавирусом в мире заражены 79,5 тысячи человек, умерших от болезни — более 2,6 тысячи, выздоровевших — 24,9 тысячи.

Тема: Распространение китайского вируса
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