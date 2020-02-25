Фильм дня: «Верность»

Гинеколог Лена переживает, что муж ей изменяет, это толкает ее на сомнительные сексуальные связи. Зритель увидит очень откровенную историю измены.

В центре сюжета семейная пара — Лена и Сергей. Все как у всех. Они уже давно вместе живут, сексуальные отношения отошли на второй план. Лена начинает подозревать, что ее мужчина нашел себе новую пассию, и решается на измену.

История хороша честностью и прямолинейностью. В ней нет сложной любовной драмы, наоборот, все очень просто — нелепый, случайный секс, трусость героя-любовника, самобичевание за ложь, отчаяние из-за измены.

Режиссер «Верности» Нагина Сайфуллаева показала женщину с другого ракурса. Она не страдалица, которая будет плакать в подушку, пока ее муж ходит «налево». Здесь история про женщину-изменщицу. Но что ее на это толкает: обида на мужа или истинное желание любви на стороне — остается решить самому зрителю.

Главные роли сыграли Евгения Громова (Лена) и Александр Паль (Сергей). Финал картины настолько прост и логичен, что даже удивляет. Создатели мелодрам так утомили «хэппи эндами» или излишним драматизмом, что такое завершение зритель наверняка одобрит.