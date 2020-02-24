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Прилучный объявил о разводе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © bugevuge; instagram.com/bugevuge

Российский актер Павел Прилучный разводится с женой — моделью и актрисой Агатой Муцениеце, об этом пара сообщила в Instagram.

«Наша красивая история любви, должна остаться красивой, для этого, нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать. <…> Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но, мы всегда будем родными друг другу людьми, и будем любить наших детей так же сильно, а может еще и больше», — написал Прилучный.

«Люблю его — Да! Возрадуются миллионы барышень — да! Провал — НЕТ! Ибо, я благодарна, за все!» — отметила Муцениеце.

Прилучный и Муцениеце познакомились на съемках телесериала «Закрытая школа», в 2011 году тайно поженились. У супругов двое детей.

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