Китай создал вакцину от коронавируса

Китай разработал вакцину, показавшую эффективность против коронавируса, также врачи нашли эффективные лекарства, сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

«В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки», — цитирует «Интерфакс» Чжан Ханьхуэй.

Дипломат отметил, что врачи нашли лекарства, эффективно действующие против коронавируса. Эффективность китайских препаратов, названия которых Чжан Ханьхуэй не озвучил, показывают результат 85-90%.

Также врачи используют старое советское лекарство — хлорохина фосфат, который десятки лет применяется от малярии.

«Есть старое лекарство советского производства. Пока два лекарства считаются более эффективными», — сказал посол.

По последним данным, в Китае подтверждено 77150 случаев заражения Covid-19, смерть зафиксирована в 2592 случаев. В Европе наиболее сложная ситуация сложилась в Италии, где выявлено более 200 зараженных, а четыре человека скончались.