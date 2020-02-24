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Заливщик льда заменил вратаря и стал звездой НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Заливщик льда Дэвид Эйрс по стечению обстоятельств встал в ворота «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» и стал героем.

Оба голкипера «Каролины», канадец Джеймс Раймер и чех Петр Мразек, получили травмы, тогда команда вызвала 42-летнего водителя ледового комбайна Эйрс, который числился «экстренным вратарем» и просто пришел посмотреть игру.

Эйрс пропустил два гола, но отразил восемь бросков, он провел на льду 28 минут 41 секунду. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Каролины».

«Это было здорово. Очевидно, что во втором периоде я немного нервничал, но я сказал парням в раздевалке перед выходом на третий период, что успокоился и готов выиграть этот матч. На самом деле, я получил кучу сообщений со словами "выходи", потом ко мне кто-то подошел и сказал: "ты бы шел переодеваться, выйдешь на лед". Я был немного шокирован, но при этом воодушевлен», — цитирует Эйрса сайт НХЛ.

Эйрс был признан первой звездой игрового дня, опередив россиян Игоря Шестеркина и Александра Овечкина.

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