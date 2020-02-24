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«Лед 2» оценили в миллиард

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Российский фильм «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова, продолжение музыкальной мелодрамы «Лед», собрал в прокате более 1 миллиарда рублей, сообщается на сайте Фонда кино.

Картина вышла в прокат 14 февраля. Ее общие сборы на данный момент составляют 1,019 миллиарда рублей, из них 577 миллионов рублей было собрано в первые выходные.

«Лед 2» — продолжение картины «Лед», вышедшей в 2018 году. Главные роли в нем сыграли Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова и Юлия Хлынина.

Фигуристка Надя (Тарасова) и хоккеист Саша (Петров) поженились, пара мечтает о ребенке, но за это им придется заплатить высокую цену.

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