Новый рекорд по спуску в костюмах установили в Шерегеше

Рекорд России по массовому спуску лыжников и сноубордистов в куртках цветов российского флага установили на горнолыжном курорте в Шерегеше, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Со склона горы Зеленой одновременно спустились 616 человек. На них были накидки красного, синего и белого цветов.

«Так жители и гости региона поздравили друг друга с Днем защитника Отечества», — написал Цивилёв в соцсетях.

Шерегеш знаменит своими массовыми спусками. В конце сезона проходят спуски в карнавальных костюмах и купальниках. Последний регулярно обновляет рекорд России. В 2019 году с Зеленой съехали более 1,7 тысячи человек.