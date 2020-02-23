Сторонник идеи плоской Земли разбился на самодельной ракете. ВИДЕО

Майк Хьюз по прозвищу Безумный Майк разбился при попытке совершить полет на самодельной паровой ракете. Он намеревался совершить полет в космос и сделать оттуда снимок плоской Земли.

Запуск был осуществлен в рамках съемок выпуска передачи Homemade Astronauts, которая выходит на канале, отмечает Space.com. Хьюз пытался подняться на ракете, которая работает на паровом двигателе, на высоту 5 тысячи футов (1,5 километра). Видео запуска и крушения ракеты опубликовали в Twitter.

«Его мечтой было осуществить этот запуск, и [команда] Science Channel находилась на месте для того, чтобы запечатлеть это путешествие», — приводит РБК сообщение телеканала.

Летательный аппарат был запущен в субботу, 22 февраля в пустыне около города Барстоу в Калифорнии. Власти подтвердили гибель человека после того, как ракета потерпела крушение.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f — Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020

Майк Хьюз осуществил первый запуск самодельной ракеты в 2014 году в Аризоне и поднялся на ней на высоту 419 метров. В 2016 году он объявил сбор средств на строительство новой ракеты, однако собрать удалось недостаточно — только 310 долларов.

После этого он назвал себя сторонником Общества плоской Земли и получил поддержку от организации. В итоге Хьюзу удалось собрать 7,8 тысячи тысячи долларов. Хьюз заявил, что намеревался совершить полет в космос и сделать оттуда снимок плоской Земли.