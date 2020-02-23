Гиперзвуковую малогабаритную ракету создали для Су-57

Российские конструкторы разработали малогабаритную внутрифюзеляжную гиперзвуковую ракету класса «воздух-поверхность№ для истребителя пятого поколения Су-57.

«Предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса создан опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты класса "воздух - поверхность" для внутрифюзеляжного размещения на истребителе Су-57», — сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Другой источник подтвердил факт создания опытного образца и уточнил, что «ракета пока не испытывалась вместе с самолетом-носителем». Собеседники не раскрыли характеристики новейшего боеприпаса.

В декабре 2018 года стало известно, что в рамках госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы Су-57 планируется оснастить ракетой с характеристиками, подобными гиперзвуковым ракетам авиакомплекса «Кинжал», но с внутрифюзеляжным размещением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Гиперзвуковой ответ: чем Россия напугала Запад

Президент России Владимир Путин заявил, Россия на сегодняшний день единственная в мире обладает гиперзвуковым оружием. Такие ракеты способны выполнять продолжительный управляемый полет в атмосфере на скорости пять и более скоростей звука.

На опытно-боевом дежурстве находится эскадрилья истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Заступил на боевое дежурство стратегический ракетный комплекс «Авангард» с крылатым планирующим гиперзвуковым блоком. Создается комплекс морского базирования с гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон».