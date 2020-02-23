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Фьюри нокаутировал Уайлдера в поединке-реванше за пояс WBC

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © кадр из видео

Британский боксер Тайсон Фьюри одержал победу нокаутом над американцем Деонтеем Уайлдером в бое-реванше за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

Поединок прошел в Лас-Вегасе в воскресенье утром по московскому времени и завершился в седьмом раунде: рефери присудили победу Фьюри техническим нокаутом. Как передает «Интерфакс», бой прошел с преимуществом британца, и в предыдущих раундах отправлявшего соперника в нокдаун.

Ранее спортсмены встречались в декабре 2018 года, тогда бой завершился вничью. До этого Уайлдер неоднократно также успешно защищал титул чемпиона мира.

Для Уайлдера поражение от Фьюри стало первым в профессиональной карьере. На его счету также 42 победы (41 — нокаутом) и одна ничья. Что касается Фьюри, он одержал 30-ю победу (21 из них — нокаутом) при одной ничьей.

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