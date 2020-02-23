Цель имитации США ядерного удара по России объяснили в Госдуме

Учения США по отражению российского ядерного удара имеют две основные цели, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с НСН отметил, что.

Пентагон сообщил о проведении учений, предполагавших войну с Россией и нанесения российскими силами ядерного удара по объектам НАТО. Имитировалась реакция Соединенных Штатов и ответный ядерный удар по России.

«Первая цель – привыкание населения к такому невероятному сценарию решения конфликта как нанесение ядерного удара между Россией и блоком НАТО», — цитирует НСН Шерина.

Вторая цель этих учений, по его словам, «запугать население Европы и оправдать нахождение американских баз на территории европейских стран как гарантов безопасности и защитников на случай ядерного удара со стороны России».

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Он подчеркнул, что военная доктрина России предполагает нанесение ядерного удара в том случае, если целостности государства угрожает опасность. Нанесение ядерного удара по европейским странам является «утопией», поскольку «радиус ядерного заражения коснется России», обратил внимание депутат.

«Мы не ведем с Европой никаких конфликтов, в результате которых мы бы наносили по ним ядерный удар», — подчеркнул Шерин.