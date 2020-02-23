США обвинили Россию в создании фейков о коронавирусе

Госдеп считает, российские агента продвигает теорию о причастности Соединенных Штатов к вспышке COVID-19, тем самым пытаясь навредить имиджу Вашингтона.

Американские дипломаты, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает агентство Франс Пресс.

Среди распространяемых теорий заговора были идеи о том, что США создали коронавирус для того, чтобы подорвать китайскую экономику. Госдеп намерен бороться с фальшивыми аккаунтами в Twitter, Facebook и Instagram, приводит РИА Новости сообщение агентства.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заместителя госсекретаря по Европе и Евразии Филип Рикер подтвердил Франс Пресс, что ведомство считает, что «Россия намерена посеять раздор и нанести ущерб американским институтам и союзам изнутри, в том числе с помощью тайных и насильственных кампаний».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти обвинения «намеренным вбросом».

По последним данным. в Китае число заразившихся превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались. При этом более 20 тысяч излечились и выписаны из больниц.