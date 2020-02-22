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Родовый сертификат сделают электронным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Родовый сертификат в 2020 году станет электронным, что позволит женщине получать медицинские услуги без его предъявления, сообщает пресс-служба Минтруда.

«По новым правилам родовый сертификат будет переведен в электронную форму, что позволит полностью исключить участие женщины из процесса передачи информации», — говорится в сообщении.

Предполагается, что женская консультация сообщит необходимые сведения в Фонд социального страхования о постановке на учет и наблюдении будущей мамы, в свою очередь роддом уведомит фонд о том, что состоялись роды.

На финальном этапе детская поликлиника проинформирует о постановке ребенка на учет в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев. Предполагается, что сначала бумажные сертификаты исчезнут в восьми регионах, затем электронную форму распространят на всю Россию.

По родовому сертификату оплачиваются медицинские услуги женской консультации, роддома и перинатального центра, детской поликлиники в период беременности женщины, период родов, послеродовый период и в первый год жизни ребенка.

Сейчас женщина должна сама предоставлять сертификат в бумажном виде в различные медицинские учреждения. Программа стартовала в 2006 году, первоначальный номинал сертификата составлял 7 тысяч рублей.

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