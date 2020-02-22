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Объявлена стоимость нового Hyundai Solaris

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Hyundai

Объявлены цены на обновленный седан Hyundai Solaris, российским покупателям автомобиль будет доступен в четырех комплектациях, говорится в сообщении на официальном сайте производителя.

Максимальная рекомендованная розничная цена на базовую комплектацию модели составляет 765 тысяч рублей. Покупателям предложат комплектации Active, Active Plus, Comfort и Elegance, отмечается в сообщении.

Линейка силовых агрегатов обновленного Hyundai Solaris включает два экономичных мотора Kappa и Gamma объемом 1,4 литра и 1,6 литра и мощностью 100 и 123 л. с. соответственно. Оба двигателя комплектуются шестиступенчатой механической или автоматической трансмиссией.

Седан в комплектации Active Plus будет стоить от 840 тысяч до 905 тысяч руб. в зависимости от двигателя и коробки передач. В этой комплектации авто имеет кондиционер, зеркала с электроприводом и обогревом, подогрев передних сидений, аудиосистему.

Цена автомобиля версии Comfort составит от 885 тысяч до 950 тысяч руб. Такая машина оборудована обогревом руля, мультимедийной системой с большим сенсорным экраном и интеграцией со смартфонами.

Автомобиль версии Elegance будет доступен по цене чуть выше 1 миллиона рублей. В этой комплектации в наличии климат-контроль, обогрев лобового стекла, передние и задние датчики парковки, подогрев форсунок стеклоомывателя, светодиодные фары и дневные ходовые огни.

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