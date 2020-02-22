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Власти Красноярска оценили репост Греты Тунберг

Источник:
«Говорит Москва»
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Фото: © Lea-Kim

Шведская школьница Грета Тунберг поддержала активистов, выступающих против грязного воздуха в Красноярске. Мэрия Красноярска назвала проблему «актуальной» и пообещала принять меры.

Тунберг сделала репост записи Сони Епифанцевой в Twitter, которая опубликовала фотографии с пикета против «черного неба». «Сегодня было солнечно в Москве, но не в Красноярске — небо там все еще черное из-за загрязнения воздуха. Никто не заслуживает жить в таком постапокалиптическом будущем», — написала девушка.

«Нормально мы к этому отнеслись и, конечно, не расцениваем это как провокацию. Тема актуальна для горожан, поэтому получила такое широкое распространение в соцсетях. Эта проблема, конечно, крайне тяжелая, она не решится по волшебству», — цитирует сообщение пресс-службы мэрии Красноярска радиостанция «Говорит Москва».

Отмечается, что в Красноярске уже работает план по улучшению экологической обстановки в городе. Например, закрываются малоэффективные котельные — из 75 прекратили работу семь предприятий.

Обновляется общественный транспорт, используются новые стандарты уборки, ведется озеленение. «Черное небо» в Красноярске обычно возникает зимой в безветренную погоду, над городом устанавливается смог, местные жители неоднократно поднимали эту проблему.

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kygear

Осталось забрать право на жизнь..

smakmisha

Затем на очереди отмена первого списка вредности ну а далее и второго.

domanl

Цитатачто цель Путина — «забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу». Ну просто дьявол...

Pit1570

Они в России уже давно работают

-Керя-

Если наступит конец света в России этого не заметят...